الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسوسط أجواء روحانية تحفها الألفة والمحبة التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، أقامت جمعية دراجتي المدعومة من مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وعجلات ، إفطارًا رمضانيًّا جماعيًّا لأكثر من 30 يتيمًا ، وذلك بحديقة الهدا بالرياض.كما نظَّمت جمعية دراجتي وعجلات، تدريبًا تحت شعار " دراجتي صحتي "، لتدريب الأيتام على ركوب الدراجة الهوائية، وتمرينهم على التحكم بتوازن الدراجة، وتعليمهم الركوب الصحيح والآمن لها، إضافة إلى تزويدهم بوسائل السلامة في قيادة الدراجة والتعليمات الخاصة بها، تحت إشراف مدربين متخصصين لهذه الهواية.// انتهى //00:30ت م0007