القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأجبرت المعتكفين في المصلى القبلي على الخروج منه بالقوة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس - في بيان- أن قوات الاحتلال أجبرت المعتكفين من رجال ونساء في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى على الخروج بالقوة، من جهة باب المغاربةأحد أبواب الأقصى، وسط انتشار مكثف لتلك القوات على أبواب الأقصى، لافتاً الانتباه إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في باب العامود اعتقلت أحد الفلسطينيين.في السياق ذاته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة فلسطينيين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية على حاجز عسكري.// انتهى //00:34ت م0008