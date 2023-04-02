عرعر 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسوزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد بالعويقيلة، بالحدود الشمالية 12000 وجبة إفطار للصائمين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك ، بمعدل 1200 وجبة يوميًّا توزع على 4 مواقع للإفطار ، مجهزة بمصليات تابعة للجمعية.وأوضحت الجمعية أن 70 متطوعًا ومتطوعةً يشاركون في تغليف وتوزيع وجبات الصائمين يوميًّا بمشروع الإفطار؛بهدف إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين.وبيَّنَت الجمعية أنها سيَّرت خلال العشرة الأيام الماضية ، 10 حافلات مجانية لأداء العمرة ، تقل 500 معتمرٍ ومعتمرةٍ، تمثل الحملة الأولى والثانية ،وذلك ضمن برنامج "العمرة الدعوية‬" ويستهدف البرنامج تسيير 20 حافلةً تقل 1000 معتمرٍ ومعتمرةٍ من العوائل والجاليات في شهر رمضان المبارك لهذا العام .// انتهى //00:37ت م0010