الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها السنوية مع بداية شهر رمضان تحت شعار "يا طيب خيرك" التي تهدف لدعم مرضى السرطان، والتعريف بالمبادرات الاجتماعية المساندة التي تقدم للمرضى،وتعزيز الموارد المالية واستدامتها.وتتيح حملة "يا طيب خيرك" الفرصة لأفراد المجتمع في الإسهام في إنقاذ حياة مرضى السرطان،وتوفير رحلة علاج ميسرة للمرضى من خلال تبرعهم عبر المتجر الإلكتروني، الذي يمكِّنهم من الاطلاع على جميع المبادرات؛ منها مبادرة إسكان التي تقدم السكن للمرضى بجانب مراكز العلاج، مبادرة داعم التي تعنى بتقديم المساعدات المالية المقطوعة للمرضى، مبادرة ناقل التي توفر خدمة النقل داخل مدينة الرياض، ومبادرة مساند التي تعنى بصرف إعاشة فورية للمرضى لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة، إضافة للتبرع عبر إرسال SMS فارغة إلى الرقم (5070)، وللتبرع بـ12 ريالًا شهريًّا أرسل رقم 1.كما تتضَمَّن الحملة إقامة عدد من البرامج والفعاليات، وذلك لمشاركة المرضى في المناسبات الدينية والمجتمعية، وتسليط الضوء على أبرز مبادرات وخدمات الجمعية التي تصب في راحة مريض السرطان، كما تشمل الحملة رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان؛نظرًا لمدى أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي.وتدرك الجمعية أهمية الجانب الإعلامي والحملات التوعوية والتثقيفية والمعارض التي تسهم في زيادة مستوى الوعي حول المرض، إضافة لتفعيل الأيام العالمية؛ كاليوم العالمي للسرطان، اليوم العالمي لسرطان الرئة والبروستاتا، وغيرها من الأيام العالمية المختصة بمرض السرطان.يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم عددًا من المبادرات الاجتماعية منها: مبادرة داعم، ناقل، إسكان، مساند، نيسر، مشوار، يسر ومبادرة حياة للدعم النفسي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في الإسهام بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لهذه المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر http://store.saudicancer.sa.// انتهى //00:43ت م0011