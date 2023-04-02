اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في إدلب
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
إدلب 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في مخيم القاموع بمحافظة إدلب في الجمهورية السورية، حيث جرى توزيع 34 مرتبة نوم، و34 بطانية ، و17 خيمة إيوائية، استفاد منها 17 أسرة من متضرري الزلزال.
يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الشعوب والدول المتضررة في مختلف الأزمات حول العالم.
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