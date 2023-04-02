إدلب 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في مخيم القاموع بمحافظة إدلب في الجمهورية السورية، حيث جرى توزيع 34 مرتبة نوم، و34 بطانية ، و17 خيمة إيوائية، استفاد منها 17 أسرة من متضرري الزلزال.يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الشعوب والدول المتضررة في مختلف الأزمات حول العالم.// انتهى //00:48ت م0013