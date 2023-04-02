الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستصدر نادي الأهلي ترتيب الأندية في ختام الجولة الأولى من دوري الأندية للسنوكر لدرجة الكبار التي اختتمت اليوم، بالرياض وشهدت مشاركة 11 نادياً.وجاء نادي الأهلي في المركز الأول في ترتيب الفرق بـ 150 نقطة، بينما حقق لاعبو نادي الاتحاد المركز الثاني بـ 130 نقطة ونادي الوحدة في المركز الثالث بـ 110 نقاط ونادي الفرع في المركز الرابع بـ 95 نقطة.وفي دوري الناشئين للسنوكر حقق نادي الفرع المركز الأول بـ 150 نقطة في ختام الجولة الأولى التي أقيمت في نفس توقيت دوري الكبار، وجاء نادي الوحدة بالمركز الثاني بـ 130 نقطة، ونادي عكاظ في المركز الثالث بـ 110 نقاط.يذكر أن بطولة دوري الأندية للسنوكر لدرجة الكبار ودرجة الناشئين تقام هذا الموسم بنظام التجمع في أربع جولات, حيث أقيمت الجولة الأولى بالرياض وتقام الجولة الثانية بجدة والجولة الثالثة في الرياض، وتختتم البطولة بعد ختام الجولة الرابعة بمدينة جدة.// انتهى //01:37ت م0023