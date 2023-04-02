الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأصدرت وزارة التجارة أول نشرة ربعية عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة خلال الربع الأول من العام 2023.وكشفت النشرة الربعية أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وتطورات الأنظمة واللوائح ذات الأولوية للمنظومة خلال العام الجاري، أبرزها نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات.وبينت نشرة "التجارة" للربع الأول 2023 حجم النمو في سجلات المؤسسات والشركات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا العام الجاري، وتوزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، ونمو التجارة الإلكترونية في المملكة.كما سلطت الضوء على سجلات سيدات الأعمال من إجمالي السجلات المصدرة، ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطورات تحول المؤسسات إلى شركات وفقًا لنظام الشركات الجديد، إلى جانب بيان إسهامات نظام الشركات في تحسين جاذبية قطاع الأعمال، ومزايا الأنظمة واللوائح الصادرة مؤخراً ومنها أنظمة المعالجات التجارية، والامتياز التجاري، وكود البناء السعودي.ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط : https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx// انتهى //01:45ت م0025