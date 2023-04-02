جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسوصل جدة اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.كما كان في الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.// انتهى //01:55ت م0026