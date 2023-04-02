الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأسهم فريق طبي مختص في طب الأشعة الاتصالي بمستشفى صحة الافتراضي من إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تُعاني من تمدد وعائي في الدماغ.وأوضح مستشفى صحة الافتراضي أن المريضة كانت تُراجع قسم العيادات الخارجية في مستشفى رفحاء العام بسبب معاناتها من صداع متكرر، حيث أُجري لها رنين مغناطيسي في الدماغ، ورفعت نتائجه إلى الأطباء الاستشاريين في خدمة طب الأشعة الاتصالي في المستشفى الافتراضي للتشخيص ومعرفة الأسباب.وأضاف أنه بعد اطلاع الأطباء على نتائج فحص الرنين المغناطيسي اشتبهوا بوجود تمدد وعائي في الدماغ، وطالبوا بإجراء أشعة مقطعية للأوعية الدموية للدماغ، وبعد إجراء الأشعة والاطلاع على نتائجها تم تشخيصها بتمدد وعائي في الدماغ، وعلى إثر ذلك؛ تم إبلاغ الطبيب المُعالج بنتائج التشخيص، وبضرورة تحويل المريضة بصورة عاجلة إلى مستشفى مختص لاتخاذ الإجراء الطبي اللازم، نظرًا لما قد يُسببه ذلك من خطر على حياتها بحدوث نزف دماغي لا قدر الله.يُذكر أنه تم إحالة المريضة إلى مستشفى طبي مختص، وأُجريت لها عملية قسطرة تداخلية لعلاج التمدد الوعائي في الدماغ، وهي حاليًا تتمتع بصحة جيدة، وقد غادرت المستشفى ولله الحمد.// انتهى //02:04ت م0029