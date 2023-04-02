المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستولي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اهتمامها بالقرآن الكريم، وذلك لرسالته السامية، وأثره العظيم على الفرد والمجتمع.ويزخر المسجد النبوي بالكوادر العلمية الرفيعة، المشتغلة بتعليم طلبة العلم القرآن الكريم، وهو مهيأ لجميع شرائح الطلبة، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ المتوسط اليومي لحلقات العلوم القرآنية 734 حلقة، وللمعلمين 734 معلماً، وعدد الإجازات المصدقة 103 إجازات.وبلغ المتوسط اليومي للطلاب 12641 طالباً، إضافة لمعلمي المتون العلمية وحلقاتها، التي بلغت 342 معلمًا وحلقة، وبلغ عدد طلابها 6220 طالباً، كما تنقل الوكالة 2192 طالباً من وإلى المسجد النبوي عبر حفلات مخصصة للنقل.// انتهى //02:05ت م0030