مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للطوارئ ومواجهة المخاطر بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر؛ مبادرة تستهدف كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، وذلك بعنوان (سلامة مسنينا مكان اهتمام منسوبينا).وأوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ ومواجهة المخاطر سعيد حمود الغامدي، أنه تم تأمين فريق عمل مؤهل، مهامه عمل مسارات متوازية أمام بعض السلالم الكهربائية، والهدف منها تخفيف الضغط على السلالم الكهربائية في المواسم، إضافة إلى فريق عمل مؤهل، مهامه مرافقة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة اثناء الصعود والنزول في السلالم الكهربائية، لتحقيق أعلى نسبة من الأمان والسلامة للعنصر البشري.وأكد الغامدي أن زيادة الكفاءة التشغيلية للسلالم الكهربائية، وضمان عدم توقفها مطلب أساسي، حيث يأتي وفق الخطط والاستراتيجيات المدروسة والمخطط لها مسبقاً، والتي تتماشى مع إجراءات وسياسة التشغيل الآمن المتوافقة مع أعلى المقاييس الوقائية في المسجد الحرام.وتعمل وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر وفق آلية عمل مشتركة مع كافة وكالات الرئاسة، واتباع أحدث الاستراتيجيات المساهمة في الحد من المخاطر، وعدم وقوعها وجعلها مطلبا أساسيا تنطلق منه كافة مخرجات الإدارة.// انتهى //02:09ت م0031