المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستنبض ساحات وشوارع المدينة المنورة بشهر رمضان المبارك بالحياة، حيث يتوافد الأهالي للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المتنوعة ما بين ألعاب وبسطات لبيع أنواع من الأكلات غالباً ما تعرض إلا بهذا الشهر الكريم.ورصدت عدسة "واس" هذه الأجواء التي يصدح فيها أصوات باعة البليلة والمنتو والكبدة، إلى جانب الألعاب "الفرفيرة" و "الكيرم" التي يكون فيها التنافس كبيراً في هذه الليالي.// انتهى //02:13ت م0033