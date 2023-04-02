الدمام 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتكامل بين الجمعيات الخيرية، حيث يسهم في حصول مستفيدي تلك الجمعيات على أفضل الخدمات خاصة أنها تشترك في أهداف واحدة.وأشار سموه إلى الدور الحيوي الذي تقدمه الجمعيات الخيرية لمستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وجعلهم قادرين على إيجاد مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة، وحياة كريمة بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك الجهات المانحة، والقطاع الخاص الذين يقدمون العون والمساعدة.جاء ذلك خلال رعاية سموه الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء جمعية ترابط والحفل السنوي لجمعية ترميم، وقام بتكريم الداعمين والشركاء للجمعيتين، وبارك توقيع عدد من الاتفاقيات.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترابط الدكتور إبراهيم العريفي في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال بأنه منذ انطلاقة جمعية ترابط في تقديم خدماتها بداية عام 2013، وهي لا تدخر جهدا، في تسخير جميع الإمكانات المتاحة لتسهيل حصول المرضى على الخدمات العلاجية والالتزام بالحضور في مواعيدهم لدى المستشفيات، من خلال تذليل الصعوبات المادية والاجتماعية عبر تأمين السكن في شقق فندقية، وتوفير المواصلات لهم من وإلى المستشفيات ومقر إقامتهم وتوفير الأجهزة الطبية للرعاية المنزلية.وأضاف بأن الجمعية تمكنت خلال عشر سنوات من خدمة أكثر من 31 ألف مستفيد، حيث تم توفير السكن لأكثر من 11 ألف مريض ومرافق، وتأمين النقل للمرضى ومرافقيهم في أكثر من 31 ألف رحلة، وتوفير أجهزة طبية لأكثر من 2000 مريض بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون ريال، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت بحصول الجمعية على شهادة الأيزو في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منذ عام 2019، لتؤكد أننا نسعى دوما للأفضل .بينما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي في كلمته بأنه ومنذ انطلاق مسيرة جمعية ترميم في المنطقة الشرقية كجمعية تخصصت في ترميم منازل الأسر المحتاجة المتعففة، وهي تسعى لإيجاد بيئة سكنية مريحة للأسر، من خلال تأهيل المنازل بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية.وبين بأن الجمعية تمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز ترميم 502 منزل على مستوى محافظات ومدن الشرقية يسكنها 3012 مستفيدا، وتوجت تلك الأعمال بحصول الجمعية على ستة جوائز تخصصية .وأشار إلى أن الجمعية انتهجت خطة مؤسسية وإستراتيجية من أجل تحقيق أهدافها ولزيادة الموارد المالية بمنهجية ومفهوم الاستدامة بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الشركاء والمكاتب الهندسية المتخصصة والمصانع ومعارض مواد البناء إلى جانب عدد كبير من المتطوعين .وتم خلال الاحتفال تقديم عرض مرئي عن إنجازات جمعية ترابط ، كما تم استعراض مشاريعها ، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي عن مشاريع جمعية ترميم ، كما تم الاستماع لكلمة احدى مستفيدات جمعية ترميم ، حيث تحدثت عن كيفية تحول حياتها للأفضل بدعم أصحاب الأيادي البيضاء .ثم قام سمو أمير الشرقية بمباركة توقيع جمعية ترابط عددا من الاتفاقيات، كما بارك سموه توقيع جمعية ترميم لعدد من الاتفاقيات مع مجموعة روشن ومؤسسة سالم بالحمر وعائلته الخيرية ومجموعة محلات محمد محمد الدوسري وجمعية كفاءة للصيانة والتشغيل وجمعية الخرسانة والإنشاء .وفي نهاية الاحتفال قام سمو أمير الشرقية بتكريم الداعمين وشركاء النجاح لجمعيتي ترابط وترميم والذين كانوا عوناً لتتمكن الجمعيات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين .كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية ترابط ورئيس مجلس إدارة جمعية ترميم درعاً تذكارياً لسمو راعي الحفل تقديراً لسموه على دعمه الكبير وعلى تفضل سموه برعاية هذا الحفل .// انتهى //02:14ت م0034