القاهرة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستأهل فريق بيراميدز المصري إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.جاء ذلك بعد فوز بيراميدز على مواطنه فريق فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية.بهذا الفوز، يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في المركز الثاني ليتأهل برفقة فريق الجيش الملكي المغربي الذي جاء في صدارة المجموعة الثالثة بنفس الرصيد من النقاط متفوقاً على بيراميدز بفارق المواجهات المباشرة، بينما جاء فيوتشر في المركز الثالث برصيد 10 نقاط ليودع البطولة.// انتهى //02:15ت م0035