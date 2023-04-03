جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسقام محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، بزيارة لسوق ليالي الليث الرمضانية في نُسخته الأولى، اطلع خلالها على عددٍ من الفعّاليات المُقامة، تمثلت في مجموعةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، صممت بطابعٍ رمضاني، لتُحيي الموروث الثقافي التاريخيِّ المرتبط بشهر الصيام.وبيّن أنَّ الفعاليات تأتي بالشّراكة مع جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الجهود قد أسهمت بفتح آفاقٍ مُتنوعة لعمل الشباب والفتيات بمثل هذه المواقع، وأهمية تشّجيع مثل هذه الفعّاليات وتعزيزها، كونها تُمثّل وجهة سياحية تسويقية.من جانبه أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالله الزبيدي، أن البلدية هيأت جميع مرافق السوق الذي يقع على مساحة 6000 متر مربع، والذي يأتي ضمن اهتماماتها في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، لتفعيل البرامج والأنشطة المُلائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل.// انتهى //03:26ت م0037