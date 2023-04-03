المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعلا وخيبر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //05:06ت م0043