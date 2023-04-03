اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
طوكيو 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 90ر117 نقطة أو ما يعادل 42ر0% ليصل إلى 38ر28159 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر10 نقطة، أو53ر0% ، ليصل إلى 08ر2014 نقطة.
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