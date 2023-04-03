طوكيو 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 90ر117 نقطة أو ما يعادل 42ر0% ليصل إلى 38ر28159 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر10 نقطة، أو53ر0% ، ليصل إلى 08ر2014 نقطة.// انتهى //06:29ت م0045