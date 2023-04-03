الرباط 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أزمة الأسعار المتفاقمة، وآثارها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.وأشارت إلى اتفاق الأطراف السودانية على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطار النهائي الى السادس من أبريل الجاري بقصد تجاوز العقبات المتبقية.واهتمت باتفاق الصين واليابان على تعزيز الحوار كوسيلة لتقوية التعاون في السياق العالمي الحالي.وتحدثت صحف المغرب عن حصيلة الأعاصير والعواصف العنيفة التي اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت الى مقتل 27 شخصا وإصابة العشرات.// انتهى //07:00ت م0046