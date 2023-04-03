القاهرة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لدعم المجتمع السيناوي على كافة الأصعدة وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.وعرجت على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة على المستوى البرلماني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونشرت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب.ورصدت صحف مصر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وكذا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد واعتقال المرابطين فيه.// انتهى //09:09ت م0048