إسلام آباد 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ترحيب رئيس الوزراء شهباز شريف بإعادة فتح ممر خونجراب وهو المعبر البري الوحيد بين باكستان والصين بعد ثلاثة سنوات من الإغلاق، قائلا إنه سيساعد في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وسلطت الضوء على التضخم القياسي الذي تشهده باكستان، والذي بلغ 35.37٪ على أساس سنوي في مارس المنصرم، وهو الأعلى منذ العقود الخمسة الماضية.واهتمت بتصريحات وزير المالية الباكستاني إسحاق دار الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لاستئناف برنامج القروض مع صندوق النقد الدولي قريباً.وأشارت إلى تأثر المناطق الشمالية من إقليم بلوشستان بالأمطار الغزيرة والسيول التي أدت إلى انهيارات أرضية وانقطاع الطرق.وعرجت صحف باكستان على متفرقات منها مصرع طفلين إثر انفجار عبوة ناسفة بإقليم وردك شرق أفغانستان، وارتفاع معدل البطالة في الهند إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ليصل إلى 7.8%، وتخطيط حكومة سريلانكا لبيع شركة الطيران الوطنية "الخطوط الجوية السريلانكية".// انتهى //09:25ت م0049