القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين فلسطينيين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن من بين المعتقلين سيدة فلسطينية من القدس.// انتهى //10:26ت م0052