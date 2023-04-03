سياسي / شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين فلسطينيين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.
في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن من بين المعتقلين سيدة فلسطينية من القدس.
// انتهى //
10:26ت م
0052