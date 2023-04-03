الخرطوم 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اهتماماً بتأكيد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله، أن التوقيع النهائي للعملية السياسية بالبلاد لن يتم ما لم يتم وضع جداول لدمج قوات الدعم السريع في الجيش بصورة واضحة.ونقلت عن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، قوله إن الأطراف المدنية والعسكرية تضاعف الجهود من أجل إنهاء القضايا الخلافية والوصول للاتفاق النهائي المحدد.وتطرقت صحف الاثنين إلى توقيع حكومتي السودان وإثيوبيا أمس بأديس أبابا على اتفاقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة وتنسيق الجهود للنهوض بقطاعي الاتصالات والتحول الرقمي في البلدين.ونشرت إعلان السودان أمس، رفع أسعار البنزين اعتباراً من اليوم، ليبلغ السعر الجديد للبنزين 588 جنيهاً سودانياً (1.04 دولار) للتر مقارنة مع 520 جنيهاً الشهر الماضي.وأخبرت الصحف عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلةٍ غذائية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها 6.212 فردًا.ولفتت الانتباه إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة، والاعتداء على المعتكفين في باحاته.// انتهى //11:08ت م0053