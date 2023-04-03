سراييفو 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سراييفو، مأدبة إفطار صائم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في كوسوفا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، وأكثر من 100 شخصية إسلامية.وأعرب المفتي العام بكوسوفا عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم المسلمين بكوسوفا، سائلاً الله تعالى أن يجزي حكومة المملكة على ما تقدمه من أعمال خيّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.وقدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعمها وتعاونها مع المشيخة الإسلامية، في تنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في مساعدة مسلمي كوسوفا خلال شهر رمضان المبارك.من جهتهم عبّر عددٌ من الشخصيات الإسلامية في كوسوفا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على ماتبذله من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه وأن يديم عليهم الأمن والأمان.// انتهى //11:26ت م0054