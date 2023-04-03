أبوعريش 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 إبريل 2023 م واساحتفت صحة جازان مساء أمس، بالتعاون مع مركز الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز للتوحد بجازان، باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد الذي يصادف يوم 2 إبريل من كل عام ، وذلك ضمن فعالياتها المصاحبة للمعرض الصحي المقام على هامش بطولة غرفة جازان الرمضانية الخامسة، بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.وتمثلت المشاركة في إقامة ركن توعوي بالمعرض الصحي، يهدف إلى زيادة الوعي حول طيف التوحد وأعراضه، وتعريف زوار المعرض بأهم الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال المصابين بالتوحد ، وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع، وتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة وتحسين نوعية حياة المصابين من أجل تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم.// انتهى //12:15ت م0056