القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واساقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أخرجت عدداً من المصلين لتأمين عملية الاقتحام.من جانبها حذرت الحكومة الفلسطينية من مخططات المستوطنين، التي تستهدف تنفيذ عملية اقتحام واسعة للمسجد الأقصى، خلال الأيام القليلة المقبلة.وفي السياق ذاته، أكد المسؤول في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينياً من قطاع غزة خلال شهر مارس المنصرم، بينهم ثلاثة تم اعتقالهم أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.// انتهى //12:19ت م0057