الجزائر 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، قرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، مشيرة إلى تسريع وتيرة الانتقال الرقمي في قطاع المالية والإدارات الحكومية، ممهلاً الحكومة 6 أشهر لاستكمال العملية.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الوطني الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة أمس، في كلمة له أمام كبار ضباط القوات البرية، أن الجزائر ترفض كل أشكال التدخل في شؤونها معلناً عن ديناميكية جديدة لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.وتحدثت صحف الاثنين عن تأكيدات وزارة الخارجية التونسية، أن تونس ستسعى خلال مدة رئاستها مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، التي بدأت أمس الأول، إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية.// انتهى //12:20ت م0058