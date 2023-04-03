جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساستقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني أمس، المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" محمد بن عبدربه اليامي؛ وذلك بمقر المندوبية في فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجال الإعلامي.وثمَّن السحيباني دور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي في توثيق العلاقات الإعلامية الدولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز الصلات المهنية بين العاملين في المجال الإعلامي، مؤكداً حرص المملكة على دعم المنظمة وأجهزتها المختلفة للنهوض بمهامها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات.// انتهى //12:39ت م0060