صامطة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسرفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صامطة خلال شهر مارس الماضي 7200 مترٍ مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 800 مترٍ مربعٍ من حفر الشوارع، وصيانة 400 مترٍ طولي من الأرصفة المتهالكة، وإزالة ورفع 57 سيارةً متهالكة، ومعالجة 1200 مترٍ طولي من دهانات الأرصفة، إضافة لصيانة 200 مترٍ مربع من الإنترلوك، وإزالة ورفع 51 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وصيانة 450 عمودَ إنارة، وتسوير 42 مبنى قيد الإنشاء.// انتهى //12:45ت م0061