بغداد 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداده لحضور جلسة البرلمان المقبلة؛ لتوضيح فقرات مشروع الموازنة العامة للدولة والإجابة على تساؤلات النواب عنها.واهتمت بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده الكامل للعراق خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مشيرةً إلى مباحثات الحلبوسي مع نظيره المصري حنفي جبالي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها قيام المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المعتكفين داخل المسجد الاقصى.وأشارت صحف الاثنين إلى توقيع السودان وإثيوبيا اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في قطاع الاتصالات.// انتهى //12:51ت م0062