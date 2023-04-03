بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر الدكتور خالد العبدالقادر ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.ونوّه سموه بأهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر بزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التصحّر لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي وحفظ الموارد الوراثية النباتية وابتكار الحلول لمواجهة التحديات البيئية واستغلال الفرص الاستثمارية من أجل تنمية مستدامة تحقيقاً لمستهدفات المبادرة الوطنية الطموحة لسمو ولي العهد - حفظه الله - السعودية الخضراء .وبيّن سمو أمير القصيم بأن المنطقة ، تتميز بوجود المنتزهات الوطنية والحدائق وتشهد مشاريع للتأهيل البيئي للأودية والسبخات بالإضافة إلى تنظيم مواقع الرعي .وتسلم سموه في نهاية اللقاء تقريراً من المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر عن جهود المركز في توفير الممكنات وتعزيز الشراكة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي واستدامته ومكافحة التصحر .// انتهى //13:58ت م0078