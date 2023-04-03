جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسسجلت منصة إدارة المدينة "مدينتي" التابعة لأمانة محافظة جدة 45,659 عقداً إلكترونياً بين منتجي وناقلي النفايات وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م، في حين بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين أكثر من 41.604 مستخدمين.وكشف تقرير صادر عن مركز "مدينتي" بالأمانة عن إجمالي النفايات التي تراقب المنصة حركة جمعها ونقلها إلكترونياً والمقدرة بأكثر من 1.6 مليون طن من النفايات التجارية فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ 40.611 ألفَ حاوية، بالإضافة لتأهيل 21 شركةَ تتبع جرى ربطها بالمنصة مباشرة والتي تعمل على تتبع أكثر من 6.580 مركبةً متحركة على شوارع المدينة.وأوضح المدير العام لمركز "مدينتي" المهندس عبد الله الغامدي، أن المنصة تمكنت خلال الربع الأول لعام 2023م من حصر المنتجين من أصحاب الرخص التجارية والإنشائية كافة، وكذلك تطبيق اشتراطات الناقلين لرفع مستوى الخدمة المقدمة، مضيفاً أن العقود الإلكترونية بين المنتج والناقل سهلت عملية إصدار الرخص التجارية وذلك من خلال الربط مع نظام بلدي.وأبان الغامدي، أن منصة "مدينتي" تمتاز بنظام تتبع موحد وتصدر الإشعارات والتنبيهات اللازمة إلكترونياً كما في حالات الدخول للمناطق المحظورة والتي بلغت 501 منطقة مراقبة، لافتاً إلى أن المنصة تعزز إجراءات الرقابة والتحكم في النفايات التجارية وإحكام الرقابة على المخلفات الإنشائية من خلال الربط الإلكتروني مع أنظمة رخص البناء، والحفريات وتنسيق المشاريع وإبرام العقود الإلكترونية الخاصة بنقل المخلفات الإنشائية الناتجة عن الرخص والتصاريح الصادرة عن هذه الأنظمة. كما تنفذ المنصة أعمال تصنيف للنفايات للحد من ظاهرة خلط النفايات التي تؤثر سلباً على البيئة.// انتهى //14:01ت م0079