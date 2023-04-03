الدمام 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 إبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، نائب رئيس الموانئ لعمليات الساحل الشرقي هاني القصاب بمناسبة تعيينه في منصبه.وهنأ سموه خلال الاستقبال، القصاب على هذه الثقة سائلاً الله له العون والتوفيق في مهام عمله.ورفع القصاب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة.// انتهى//14:04ت م0080