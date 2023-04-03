عام / سمو أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس الموانئ لعمليات الساحل الشرقي
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
الدمام 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 إبريل 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، نائب رئيس الموانئ لعمليات الساحل الشرقي هاني القصاب بمناسبة تعيينه في منصبه.
وهنأ سموه خلال الاستقبال، القصاب على هذه الثقة سائلاً الله له العون والتوفيق في مهام عمله.
ورفع القصاب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة.
// انتهى//
14:04ت م
0080