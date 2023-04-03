القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية صباح اليوم، والذي أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة عدد آخر.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاته أحادية الجانب من قتل واستيطان، واقتحامات مستمرة للأقصى تهدف لتصعيد الموقف، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.// انتهى //14:05ت م0081