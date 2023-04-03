جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستحتفي فعاليات موسم رمضان بجدة التاريخية بالقهوة السعودية، وبتاريخها الثقافي العريق حيث يتعرف الزوار على أدواتها وطرق تحضيرها وتقديمها، عبر الموروث الثقافي للقهوة السعودية وارتباطه بهوية وثقافة المجتمع السعودي.وخصص الموسم للزوار ركناً خاصاً بالقهوة السعودية بدأت فعالياته غرة شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، يستقبل الضيوف والزوار للموسم بتقديم القهوة، كما يعيش فيه الزوار والسياح تجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بالقهوة السعودية ورائحتها الفواحة وطعمها الأصيل وسط احتفالية بتراثنا الثقافي والعادات والتقاليد الحجازية الأصيلة.ويسلط ركن القهوة الضوء على القهوة السعودية وعلاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد والكرم والضيافة، كما يهدف إلى إبراز الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة في كل منطقة من مناطق المملكة، وتعزيز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة ووجدان السعوديين.وشهدت فعالية ركن القهوة التي تأتي ضمن فعاليات باب البلد إقبالاً كبيراً من زوار جدة التاريخية لمعرفة الموروث الثقافي للقهوة السعودية التي مزجت الماضي بالحاضر.// انتهى //14:16ت م0084