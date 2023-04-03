القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 33 منزلاً ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية الشهر الماضي.وقالت الهيئة في تقريرها الشهري: إن عمليات الهدم تركزت في القدس والخليل، بالإضافة إلى إصدار إخطارات لهدم 51 منشأةً ومنزلاً فلسطيني.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفّذت الشهر الماضي 436 اعتداءً، من بينها 164 اعتداءً من قبل المستوطنين، تم فيها اقتلاع 635 شجرةَ زيتون، والاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية، يضاف لذلك عمليات الحصار والإغلاق، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.//انتهى//14:21ت م0086