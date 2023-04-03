الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان .وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله - وتطلعات شعوبها، كما شهد اللقاء بحث جميع الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //14:22ت م0087