اجتماعي / تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي للتوحد
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
حائل 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التربية الخاصة أمس ، باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف يوم" 2 إبريل" من كل عام .
ويهدف الاحتفال لزيادة الوعي حول طيف التوحد وأعراضه وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له وتحسين نوعية حياة المصابين به.
وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" بحائل نوال الأسحم أن اليوم العالمي للتوحد يهدف إلى تسليط الضوء على ذوي اضطراب التوحد وحاجتهم للمساعدة من أجل تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم ، مبينة أن وزارة التعليم تواصل جهودها في تقديم 212 برنامجاً في مدارس التعليم العام لذوي طيف التوحد والإسهام في تعزيز جميع الخدمات والدعم المقدم لهم.
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14:22ت م
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