حائل 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التربية الخاصة أمس ، باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف يوم" 2 إبريل" من كل عام .ويهدف ‏الاحتفال لزيادة الوعي حول طيف التوحد وأعراضه وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له وتحسين نوعية حياة المصابين به.‏وأوضحت ‏مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" بحائل نوال الأسحم أن اليوم العالمي للتوحد يهدف إلى تسليط الضوء على ذوي اضطراب التوحد وحاجتهم للمساعدة من أجل تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم ، مبينة أن وزارة التعليم تواصل جهودها في تقديم 212 برنامجاً في مدارس التعليم العام لذوي طيف التوحد والإسهام في تعزيز جميع الخدمات والدعم المقدم لهم.// انتهـى /14:22ت م0088