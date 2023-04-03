اجتماعي / تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي للتوحد

الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
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حائل 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التربية الخاصة أمس ، باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف يوم" 2 إبريل" من كل عام .
ويهدف ‏الاحتفال لزيادة الوعي حول طيف التوحد وأعراضه وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له وتحسين نوعية حياة المصابين به.
‏وأوضحت ‏مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" بحائل نوال الأسحم أن اليوم العالمي للتوحد يهدف إلى تسليط الضوء على ذوي اضطراب التوحد وحاجتهم للمساعدة من أجل تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم ، مبينة أن وزارة التعليم تواصل جهودها في تقديم 212 برنامجاً في مدارس التعليم العام لذوي طيف التوحد والإسهام في تعزيز جميع الخدمات والدعم المقدم لهم.
// انتهـى /
14:22ت م
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