اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
الكويت 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 97ر7039 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 %.
وتم تداول 8ر115 مليون سهم عبر 8235 صفقةً نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار (نحو 8ر121 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر14 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 % من خلال تداول 3ر38 مليون سهم عبر 2005 صفقات نقدية بقيمة 3ر4 ملايين دينار .
وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر28 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7810 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 % من خلال تداول 5ر77 مليون سهم عبر 6230 صفقة بقيمة 8ر35 مليون دينار.
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