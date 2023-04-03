الكويت 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 97ر7039 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 %.وتم تداول 8ر115 مليون سهم عبر 8235 صفقةً نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار (نحو 8ر121 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر14 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 % من خلال تداول 3ر38 مليون سهم عبر 2005 صفقات نقدية بقيمة 3ر4 ملايين دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر28 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7810 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 % من خلال تداول 5ر77 مليون سهم عبر 6230 صفقة بقيمة 8ر35 مليون دينار.// انتهى //14:23ت م0089