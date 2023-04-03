رفحاء 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسرصدت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 14 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية،وذلك خلال 680 جولة رقابة ميدانية صباحية ومسائية على الأسواق والمنشآت التجارية والمولات والمطاعم ؛لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية،وضمان سلامة المستهلكين.وأوضحت بلدية رفحاء أن قسم الحفريات نفذ 117 جولة،والمباني 234 جولة و الأسواق 488 جولة.وأكدت البلدية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية،للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.// انتهى //14:26ت م0090