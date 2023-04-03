ثقافي / وزارة النقل تصدر عدداً جديداً من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية "
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" لشهر مارس لعام 2023م .
وسلّط العدد الجديد الضوء على أبرز منجزات ومستجدات منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال الشهر المنصرم ، إضافة إلى مجموعةً من الأخبار والتقارير الخاصة بقطاع النقل ، ومواد متنوعة بالخدمات اللوجستية في المملكة .
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