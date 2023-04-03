الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" لشهر مارس لعام 2023م .وسلّط العدد الجديد الضوء على أبرز منجزات ومستجدات منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال الشهر المنصرم ، إضافة إلى مجموعةً من الأخبار والتقارير الخاصة بقطاع النقل ، ومواد متنوعة بالخدمات اللوجستية في المملكة .// انتهى //15:31ت م0107