جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسنظَّمت هيئة الأفلام ورشة عمل بعنوان "فن ستوب موشن"، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض "بينالي الفنون الإسلامية" بمدينة جدة ، بمشاركة نُخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما.وتضمنت الورشة جلستين نقاشيتين تناولت الأولى شرح توضيحي لتقنية "ستوب موشن" وهي التقنية يتم تفعليها من خلال تصوير المشهد لمجموعة صور ثابتة مع تحريك العنصر في كل صورة ليتم جمعها في النهاية فتكوّن للمشاهد وهم بالحركة، إلى جانب توضيح أنواع "فن ستوب موشن" واستخداماته في إعلانات المنتجات، والأفلام من خلال الفيديوهات الموسيقية، والمسلسلات التلفزيونية، وكذلك في الأفلام الطويلة والقصيرة، وتخلل الجلسة الأولي توضيح لطريقة تحريك التقنية في الأفلام من خلال عرض نموذج لتطور مشهد من فيلم Coraline .وناقشت الجلسة الثانية التى جاءت بعنوان "الفرص والتحدّيات في سوق الإنتاج السعودي"، التطور التكنولوجي لتقنيّة "ستوب موشن"، وتوظيفها في أفلام Star Wars،كما عُرض خلال الجلسة عدة نماذج لأفلام الستوب موشن، كما سلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحدّيات التي تواجه تقنيّة "ستوب موشن"، في سوق الأفلام السعودي، وكان أبرز هذه الفرص هو التكلفة إذ تُعد التقنية هي الأقل تكلفة من بين أنواع الأنيميشن الأخرى.واختتمت الورشة أعمالها بعدد من التوصيات، أبرزها صناعة أفلام تعكس الواقع المحلي، وإيجاد منتجين واعين بتحديات أفلام الرسوم المتحركة، تحديد الجمهور المستهدف بدقة وبناء المحتوى وفقًا لذلك، وزيادة التثقيف بأهمية وطبيعة هذا الفن .يذكر أن الورشة التي نظمتها هيئة الأفلام، بشراكة إعلامية مع موقع سوليوود تأتي ضمن الورش التي تنظمها الهيئة للمُساهمة في بناء وتعزيز العلاقة مع المجتمع السينمائي، والوقوف على هموم المختصين والعاملين في الصناعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي يواجهونها،والتعريف بالفرص الجديدة في القطاع وتزويد المهتمين والمختصين بها.وتواصل "هيئة الأفلام"، جهودها لتوفير الظروف المناسبة لإحداث قفزة نوعية في قطاع الأفلام محليًا، وترسيخ صناعة السينما السعودية، والارتقاء بالمحتوى المحلي وفقًا للمعايير العالمية.// انتهى //15:36ت م0108