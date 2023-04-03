تبوك 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسبدأت لجان التحكيم بإدارة النشاط الطلابي بتعليم تبوك في استقبال الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في مقر إدارة نشاط الطلاب، فيما شهدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل بنت خلف العنزي استقبال الطالبات في مقرات لجان التحكيم في القاعة العلمية، حيث تتضمّن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم مسار حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسار حفظ السنة النبوية .وأكد مدير تعليم المنطقة ماجد القعير ، أهمية المسابقة في ربط الطلاب والطالبات بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحفزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، وإذكاء روح التنافس البنّاء بينهم، لافتاً إلى أن المسابقة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بكتاب الله وسنة نبيه، مثمنًا لوزارة التعليم تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة من خلال هذه المسابقة.وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في مدارس منطقة تبوك 14845 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عددُ المرشحين للتصفيات النهائية 1034 طالبًا وطالبة ، يتنافسون على مدى أسبوعين حتى 22 من شهر رمضان المبارك .// انتهى //15:38ت م0109