جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسحظيت فعالية "سينما أهل أول" التي دشنتها وزارة الثقافة ، ضمن موسم رمضان 1444هـ في منطقة البلد بجدة التاريخية، بتفاعل وحضور كبير من الزوار والسياح، للاستمتاع بمجموعة من المسلسات والبرامج القديمة .وتعرض السينما مقاطع وأجزاء من مسلسلات وبرامج ارتبطت بذاكرة المشاهدين في الماضي، منها "طاش ما طاش" و"بابا فرحان"، وبرامج الفوازير والمسابقات، ومجموعة من الأفلام القديمة، لاقت استحسان وإعجاب من الحضور من مختلف الفئات العمرية .ونالت العروض البصرية ضمن فعاليات السينما التي تقدم في الهواء الطلق عبر شاشة تستقر على أحد جدران البيوت القديمة بتفاصيلها العمرانية والثقافية، إعجاب الزوار وتفاعلهم وحفزتهم لتبادل القصص والذكريات، ومشاركة الأبناء ذكرياتهم القديمة في شهر رمضان بما تحمله من تناغم مع الزمان والمكان، وتربط الأجيال الحاضرة بتفاصيل الحياة في شهر رمضان قديماً .وتهدف وزارة الثقافة من خلال موسم رمضان إلى إبراز الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة ووجدان السعوديين .// انتهى //15:39ت م0110