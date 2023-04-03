الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "رمضان مفتاح"، بهدف توعية الصائمين للمحافظة على مخزون الحديد خلال شهر رمضان المبارك.ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، تضمن رسائل رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع من مخزون الحديد، ونصها ( سأتواجد معك بمعدل طبيعي ، وأخلصك من شحوب الجلد، وخفقان القلب، وكثرة الصداع ، وألم البطن ، والإمساك عندما تتناول من مصادري الطبيعية، والمتمثلة في خمسة أنواع من الأطعمة، وهي السبانخ ، الطماطم ، العدس ، الشوكولاته ، واللحوم الداكنة).// انتهى //15:51ت م0113