الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعًا مع اللجنة السعودية لسوق العمل وذلك بحضور رئيس اللجنة الدكتور عبدالغني بن بكر الصائغ وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة وممثلي اتحاد الغرف السعودية.ويهدف هذا الاجتماع الذي جاء استكمالًا للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اللجان الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تسهم في تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة الجوانب التي تواجه القطاع كافة وسبل النهوض به وتطويره.يذكر أن هذه الاجتماعات تعقد في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير سوق العمل بالمواءمة مع القطاع الخاص ولجان اتحاد الغرف السعودية.// انتهى //15:53ت م0115