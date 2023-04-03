بروكسل 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأعلن حلف شمال الأطلسي في بروكسل ان فنلندا ستنضم رسميًا للتحالف العسكري والأمني الغربي بدءًا من يوم الثلاثاء وتصبح الدولة الواحد والثلاثين المنتمية للناتو.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماعات وزراء خارجية الناتو الثلاثاء والأربعاء أنه سيتم رفع العلم الفنلندي في الميدان الرئيس بمقر الحلف وستشارك فنلندا في جميع الاجتماعات والقرارات الأطلسية، مؤكداً أن الخطوة ستجعل فنلندا أكثر أمانًا والتحالف أقوى ونتيجة لذلك، ستكون السويد أيضا أكثر أمنًا .وكشف الأمين العام للناتو أن وزراء الخارجية لدول الحلف سيبحثون على امتداد يومين التحديات الأمنية في القارة المترتبة عن حرب أوكرانيا ويعقدون اللجنة المشتركة الأطلسية الأوكرانية مع وزير خارجية أوكرانيا وسيقررون مزيدًا من الدعم العسكري المسلح وغير المسلح لها.// انتهى //16:27ت م0129