ثقافي / ندوة حوارية بتعليم سراة عبيدة
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
أبها 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واس
نظمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة أمس، ندوةً علمية بعنوان "رُباعية تركي" ،ضمن مبادرة "أجاويد" ، بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وعدد من أصحاب المعالي و المثقفين ، وجمع من منسوبي المدارس .
واشتملت محاور الندوة التي أدارها مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي،أربعة محاور وهي ( صنع القدوات ، تغيير القناعات، تطوير المهارات، تحقيق المنجزات ) .
// انتهى //
16:28ت م
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