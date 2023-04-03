أبها 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واسنظمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة أمس، ندوةً علمية بعنوان "رُباعية تركي" ،ضمن مبادرة "أجاويد" ، بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وعدد من أصحاب المعالي و المثقفين ، وجمع من منسوبي المدارس .واشتملت محاور الندوة التي أدارها مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي،أربعة محاور وهي ( صنع القدوات ، تغيير القناعات، تطوير المهارات، تحقيق المنجزات ) .// انتهى //16:28ت م0130