مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يزيد عن (30) ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية يتم تعبئتها خمس مرات يومياً، وتوفير ما يزيد عن (300) حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم، و(80) عربة ذكية سعة (80) لترا .وتقوم الرئاسة من خلال وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بإدارة خدمات سقيا ماء زمزم بأكثر من (1030) عاملا , كما يقوم منسوبو مختبر زمزم بجولات يوميًا لفحص مواقع توزيع ماء زمزم بمجموع عينات يزيد عن (30) عينة يومياً، عبر منظومة عمل تستمر على مدار (24) ساعة.وأكد مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، ويشرف عليها (1) مشرف و (30) عاملا للتأكد من تطبيق كافة برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين إحداهما ببدروم توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي جانب باب (64)، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.وبين "الزهراني" ان الإدارة تسعى ضمن برامجها التطويرية لمنظومة الخدمات الميدانية إلى تدعيم حافظات زمزم بوسائل رقمية تسهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة (2024)، وسعياً لمواءمة مستهدفات رؤية المملكة (2030).// انتهى //16:49ت م0135