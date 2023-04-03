أبهـا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساستعرض عددٌ من حضور فعالية نظمها نادي أبها الأدبي ، أمس، ضمن برامجه الرمضانية، عددًا من الألعاب الشعبية التي كانت تمارس في القرى والأحياء خلال ليالي رمضان وبعض المناسبات الأخرى.وأكد الأديب علي مغاوي خلال الندوة إلى أهمية التفريق بين مفهومي الفنون الشعبية وهي الأدائية والألعاب الشعبية وهي التي يمارسها الأطفال والشباب قديمًا للترفيه والمرح .وتناول أبرز الألعاب القديمة والمعروفة التي كان يمارسها الشباب والألعاب التي يمارسنها البنات .وفي المداخلات التي تلت الورقة ، أكد المتحدثون على أهمية توثيق هذه الألعاب سواءً عن طريق المؤلفات المكتوبة أو الصوتية والمرئية، إضافةً إلى إعادة تفعليها من خلال الفعاليات السياحية والثقافية التي تقام في المنطقة .// انتهى //16:50ت م0136