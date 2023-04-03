واشنطن 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسيطمح العديد من المبتعثين إلى مضاعفة الأجر من الله تعالى من خلال صيام شهر رمضان المبارك مع طلب العلم، مما يخفف عنهم عناء طول وقت الصيام الذي تختلف فتراته ما بين دول الابتعاث.ويضطر طلبة البكالوريس في الكثير من الجامعات الأمريكية لحضور محاضرات صباحية تمتد لنحو ٧ ساعات، في حين يختلف الحال بالنسبة إلى طلبة الدراسات العليا، إذ تتفاوت محاضراتهم ما بين يومين إلى ٣ أيام، على الرغم من كثرة مهامهم خارجها.وأوضحت المبتعثة في مرحلة الماجستير في كلية الإعلام والاتصال بجامعة تكساس التقنية هدى الألمعي أن برنامجها الأكاديمي يتضمن ٣ محاضرات أسبوعية، منها محاضرتين لذات المادة لمدة ساعة ونصف يومي الاثنين والأربعاء تكون عصرًا، فيما تمتد محاضرة لمادة أخرى لمدة ٣ ساعات يوم الثلاثاء منها ساعة ونصف قبل الإفطار , ومثلها بعده، مبينة أنها عاشت تجربة الصوم في فترة اللغة حيث كان يمتد الدوام لنحو ٨ ساعات، غير أن الاختلاف في هذا العام هو كثرة الواجبات التي تشمل إعداد مقالات ومشروع بحثي لإحدى المواد، فضلًا عن التقارير ما يستنزف وقتاً أطول خارج المحاضرات نظرًا لطبيعة الدراسات العليا التي تقتضي وقت طويل في القراءة والكتابة.وأكدت المبتعثة الألمعي أنها تشعر بالحنين لغيابها عن أسرتها للعام الثالث على التوالي، ناهيك عن غياب أجواء شهر رمضان المبارك وذلك خلال فترة الابتعاث، إلا أنها استدركت أنها وسائر الطلبة المبتعثين يستشعرون عظمة مضاعفة الأجر بالصيام وطلب العلم مما يخفف عنهم طول وقت الصيام وفقدان الأهل وأجواء هذا الشهر الكريم.ولفت المبتعث في مرحلة الماجستير بقسم الرياضيات في جامعة نورث إيسترن علي عروي أن تجربة الصيام في مدينة بوسطن ممتازة نظرًا للأجواء الباردة، منوهًا أن برنامجه الدراسي مثل باقي طلبة الدراسات العليا الذي يكون مسائيًا، يتخلله مقابلة الأساتذة في الساعات المكتبية لمتابعة المشاريع البحثية، إلى جانب المشاركة في بعض الأنشطة مثل الورش والندوات، مما يجعله مضطرًا لأن يتناول وجبة إفطاره في الجامعة، على أن يكتفي بوجبة دسمة في اليوم بشقته.وشدد المبتعث في مرحلة الدكتواره في كلية الهندسة بجامعة وسط فلوريدا أحمد القرفي على أن زملائه في نفس المرحلة يتشابهون في الانهماك في مرحلة البحث وكذلك المواد المتطلبة خلال الفترة المسائية رغم قصرها، بحكم أنه من الصعب القراءة المتعمقة خلال فترة الصيام، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يستلهم التوفيق خلال هذا الشهر.// انتهى //17:01ت م0137